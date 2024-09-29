Минск выступил за реформу Совбеза ООН

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск выступает за реформу Совбеза ООН за счёт крупных развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.

По его словам, данные страны находятся на острие основных глобальных проблем.

«Они лучше других знают, как разрешать войны и конфликты в развивающемся мире. Да и вес их в мировых делах сегодня гораздо больше, чем он был 80 лет назад», — передаёт слова дипломата РИА Новости.

Также министр иностранных дел Перу Эльмер Шиалер Сальседо во время выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил о необходимости реформирования Совбеза организации.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что система принятия решений в ООН должна быть демократизирована, организация нуждается в полномасштабном реформировании.