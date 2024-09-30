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Партия фон дер Ляйен продвигает строительство ограждений на границах ЕС

Оппозиционная партия ФРГ "Христианско-демократический союз" (ХДС), в которой состоит председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, оказывает давление на ЕС, чтобы Брюссель профинансировал строительство ограждений на границах сообщества в Греции и Польше с целью контролировать поток нелегальных мигрантов. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на депутата Бундестага (парламента ФРГ) от ХДС Александера Трома.

Партия фон дер Ляйен продвигает строительство ограждений на границах ЕС
© globallookpress.com

По его информации, строительство ограждений в Греции и Польше необходимо на фоне того, что введенный недавно контроль на границах Германии усилил давление на эти государства, оказывающиеся для мигрантов странами первого въезда в ЕС.

"Я ожидаю, что федеральное правительство [ФРГ] и Европейская комиссия позаботятся о том, чтобы мы не бросили на произвол судьбы государства, расположенные у внешних границ ЕС, такие как Греция и Польша", - приводит портал слова Трома.

По его мнению, на этом фоне "любой, кто хочет иметь безопасные границы, должен также обеспечить их укрепление".

Как пишет Euractiv, ЕК в свою очередь выступает за то, чтобы общий подход Евросоюза к защите границ был основан на "умных решениях", включая системы видеонаблюдения, а не на строительстве ограждений. Портал также напоминает, что германское руководство скептически относится к совместному финансированию охраны рубежей странами ЕС. Однако с ростом поддержки христианских демократов среди общественности Германии усиливается и давление на ЕК этой партии, стремящейся продвинуть свою позицию на общеевропейском уровне.

9 сентября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести с 16 сентября временный контроль на всех сухопутных границах страны в целях сокращения нелегальной миграции, так как Германия "не справляется с приемом мигрантов". Причины подобного шага также заключаются в защите внутренней безопасности от угроз, исходящих от исламистского терроризма и трансграничной преступности. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью французской газете Le Monde заявил, что Варшава планирует вынести на обсуждение Еврокомиссии введение Берлином временного контроля на всех сухопутных границах страны в целях сокращения нелегальной миграции.

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