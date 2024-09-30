Партия фон дер Ляйен продвигает строительство ограждений на границах ЕС

Оппозиционная партия ФРГ "Христианско-демократический союз" (ХДС), в которой состоит председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, оказывает давление на ЕС, чтобы Брюссель профинансировал строительство ограждений на границах сообщества в Греции и Польше с целью контролировать поток нелегальных мигрантов. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на депутата Бундестага (парламента ФРГ) от ХДС Александера Трома.

По его информации, строительство ограждений в Греции и Польше необходимо на фоне того, что введенный недавно контроль на границах Германии усилил давление на эти государства, оказывающиеся для мигрантов странами первого въезда в ЕС.

"Я ожидаю, что федеральное правительство [ФРГ] и Европейская комиссия позаботятся о том, чтобы мы не бросили на произвол судьбы государства, расположенные у внешних границ ЕС, такие как Греция и Польша", - приводит портал слова Трома.

По его мнению, на этом фоне "любой, кто хочет иметь безопасные границы, должен также обеспечить их укрепление".

Как пишет Euractiv, ЕК в свою очередь выступает за то, чтобы общий подход Евросоюза к защите границ был основан на "умных решениях", включая системы видеонаблюдения, а не на строительстве ограждений. Портал также напоминает, что германское руководство скептически относится к совместному финансированию охраны рубежей странами ЕС. Однако с ростом поддержки христианских демократов среди общественности Германии усиливается и давление на ЕК этой партии, стремящейся продвинуть свою позицию на общеевропейском уровне.

9 сентября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести с 16 сентября временный контроль на всех сухопутных границах страны в целях сокращения нелегальной миграции, так как Германия "не справляется с приемом мигрантов". Причины подобного шага также заключаются в защите внутренней безопасности от угроз, исходящих от исламистского терроризма и трансграничной преступности. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью французской газете Le Monde заявил, что Варшава планирует вынести на обсуждение Еврокомиссии введение Берлином временного контроля на всех сухопутных границах страны в целях сокращения нелегальной миграции.