Семья Владимира Зеленского в июне 2024 года поставила во главе своего кипрского офшора Aldorante Limited сестру руководителя счётной палаты Украины Светлану Пищанскую. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на анализ документов регистрационных инстанций Кипра и Италии.

© РИА Новости

По данным агентства, компанией Aldorante Limited сегодня владеет жена Зеленского Елена.

The Spectator: Зеленский может выставить Запад предателем Украины

При этом отмечается, что кипрская Aldorante Limited является владельцем итальянской фирмы San Tommaso S.R.L., которая в свою очередь владеет виллой Зеленского в итальянском Форте-дей-Марми.

Ранее поступала информация, что вилла Зеленского в Италии выставлялась на продажу, но её никто не купил.

В августе в Database Italia писали, что Зеленский купил у английского музыканта Стинга винодельню в Тоскане за €75 млн.