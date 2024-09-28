Глава МИД КНР предостерег США от создания проблем в Южно-Китайском море

США не должны вмешиваться в разногласия стран Южно-Китайского моря. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке.

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"США не должны постоянно поднимать шум в Южно-Китайском море и подрывать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности", - приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

Китай настаивает на разрешении разногласий между странами региона посредством диалога и консультаций, подчеркнул Ван И.

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Как сообщило ранее агентство Associated Press, США и Филиппины договорились о сохранении американской ракетной системы средней дальности Typhon на территории островного государства на неопределенный срок. Она способна запускать ракеты Tomahawk, радиус покрытия которых превышает 1,6 тыс. км.

Весной в рамках филиппино-американских учений США развернули на севере островного государства ракетную систему средней дальности. Пекин выступил решительно против этого шага.

Китай несколько десятилетий ведет споры с несколькими странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет о Парасельских островах (Сиша), архипелаге Наньша (Спратли) и рифе Хуанъянь (Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.