В Израиле не считают, что находятся в конфликте с Ливаном

Израиль не находится в конфликте с Ливаном, заявил израильский постпред при ООН Дэнни Данон после атаки на Бейрут. Его слова на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке приводит РИА Новости.

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«У нас нет конфликта с Ливаном», — сказал дипломат.

Он также призвал народ республики высказаться открыто и не дать ливанскому движению «Хезболла» разделить страну для очередной войны против Израиля.

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27 сентября ВВС Израиля нанесли целенаправленный авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По информации новостного портала Ynet, целью атаки мог быть лидер ливанского движения. В министерстве здравоохранения Ливана сообщили, что в результате удара пострадали более 70 человек. Еще двоих спасти не удалось.

С октября прошлого года, после начала войны Израиля и ХАМАС, «Хезболла» регулярно наносит «удары солидарности» по районам на севере Израиля, а Армия обороны Израиля стреляет по позициям группировки.

Ранее источники CNN в Ливане назвали причину массового взрыва пейджеров у членов «Хезболлы».