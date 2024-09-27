Премьер Молдавии в ООН призвал к выводу войск РФ из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал к мирному решению конфликта в Приднестровье и выводу из региона Оперативной группы российских войск (ОГРВ), которая обеспечивает проведение миротворческой операции и охраняет склады с устаревшими боеприпасами. Такое заявление он сделал, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Молдавия стремится к справедливому мирному решению приднестровского конфликта при полном уважении к суверенитету и территориальной целостности республики в ее международно признанных границах. Мы считаем, что для этого необходимо прекратить незаконное военное присутствие России в Приднестровье. Призываю международное сообщество вновь подтвердить необходимость безотлагательного и безоговорочного вывода российских военных из нашей республики", - сказал Речан.

Ранее представители Молдавии уже не раз обращались с такими призывами с трибуны ООН.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. В непризнанном Приднестровье также расквартирована ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран.

Ранее президент Молдавии Майя Санду высказалась за вывод российских войск и замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Со своей стороны, президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что непризнанная республика категорически против вывода ОГРВ, которые обеспечивают проведение миротворческой операции в ситуации, когда Украина уже десять лет блокирует снабжение российских военных.

Вывоз и утилизация боеприпасов из Колбасны начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения внутримолдавских отношений. В 2019 году бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу договорился с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Заинтересованность в участии в утилизации выразила ОБСЕ, где Кишиневу предложили экспертную помощь для оценки технического состояния складов, однако дальше переговоров процесс не сдвинулся.