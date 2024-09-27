Трамп начал диалог с Зеленским со слов о Путине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп начал встречу с Владимиром Зеленским со слов о лидере России Владимире Путине. Об этом сообщает ТАСС.

В начале встречи Трамп указал, что имеет хорошие отношения с Зеленским и Путиным. Зеленский в ответ выразил надежду на то, что у «них будут более хорошие отношения», на что республиканец сказал, что для «танго нужны двое».

«Думаю, если я одержу победу на выборах, то еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны», — продолжил диалог Трамп, отметив, что будет готов работать с «обеими сторонами» для урегулирования конфликта.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главными кандидатами на этот пост являются Трамп и вице-президент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис.