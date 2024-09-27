Два главных моста в Киеве оказались на грани обрушения

В Киеве два из пяти главных автомобильных мостов через Днепр находятся в аварийном состоянии. Об опасности их обрушения пишет агентство УНИАН со ссылкой на инженера и транспортного эксперта Дмитрия Беспалова.

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По результатам последних исследований, обветшало порядка девяти процентов всех мостов на Украине. В частности, в Киеве угрозу представляют старейшие в городе мосты Патона и Метро, построенные в 50-60-х годах прошлого века. Эксплуатация переправ продолжается, несмотря на стремительное разрушение конструкций. Специалистами зафиксированы трещины в бетонных опорах и 80-процентная коррозия балок. При этом ежедневно по этим дорогам проезжает свыше 100 тысяч транспортных средств.

Состояние таких возрастных переправ должно проверяться раз в год, однако в последний раз мост Патона обследовали только четыре года назад. Обновление моста Метро, по оценкам инженеров, обойдется не меньше чем в 500 миллионов долларов, а весь комплекс работ необходимо провести за три стройсезона — в противном случае проект неизбежно превратится в долгострой. При нынешней политической ситуации реализовать его едва ли возможно, констатируют эксперты.

Более того, ограниченные ресурсы власти расходуют на строительство менее важных, по мнению Беспалова, инфраструктурных объектов. Речь идет о пешеходно-велосипедном Стеклянном мосте и декоративных мостах Волна, которые эксперт считает скорее вкладом в личный пиар политиков, чем необходимостью для киевлян.

Кроме того, ремонта требуют введенный в эксплуатацию в 1990 году Южный мост и мост Северный, построенный в 1976 году.

Ранее в сентябре в Магадане рухнуло два автомобильных моста — через реки Аян-Юрях и Чай-Урья. Месяцем ранее в Приморском крае проливных дождей не выдержала переправа через реку Соколовка.