Шольц проведет переговоры с Макроном в Берлине

Шольц проведёт переговоры с Макроном в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц проведёт переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном 2 октября в Берлине.
Как пишет ТАСС, об этом объявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«В 12:00 (13:00 мск) канцлер примет французского президента», — сказал он.
По его словам, главы двух государств обсудят актуальные международные темы.
Ранее сообщалось, что в Германии планируют организовать в октябре встречу президента США Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Олафа Шольца.