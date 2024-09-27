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Шольц проведёт переговоры с Макроном в Берлине

Канцлер Германии Олаф Шольц проведёт переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном 2 октября в Берлине.

Шольц проведет переговоры с Макроном в Берлине
© globallookpress.com

Как пишет ТАСС, об этом объявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«В 12:00 (13:00 мск) канцлер примет французского президента», — сказал он.

По его словам, главы двух государств обсудят актуальные международные темы.

Ранее сообщалось, что в Германии планируют организовать в октябре встречу президента США Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Олафа Шольца.

В мире
Штеффен Хебештрайт
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