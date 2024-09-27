В Тбилиси назвали способ восстановить территориальную целостность страны

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил уверенность, что взаимоуважением, прощением и мирным путем удастся восстановить доверие между грузинами, абхазами и осетинами, а также территориальную целостность страны.

"Ничто не залечит ту боль (от войны в Абхазии и Южной Осетии - прим. ТАСС), однако из интересов Грузии мы должны сделать конкретные шаги, направленные на взаимное прощение и примирение. Я верю, что развитием, взаимоуважением, прощением и мирным путем возможно восстановление доверия друг к другу и достижение территориальной целостности. К этому нас обязывают память воинов-героев, а также ответственность перед будущими поколениями", - сказал Каладзе грузинским журналистам.

14 сентября основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на предвыборном митинге в городе Гори заявил, что власти Грузии после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы, чтобы извиниться за войну 2008 года между осетинами и грузинами, которую развязали экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение" по заданию извне.

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Иванишвили уверен, что благодаря прощению, что является "краеугольным камнем христианства для грузин и осетин", братоубийственное противостояние, навязанное врагами Грузии, "завершится историческим обоюдным прощением и примирением".

В августе 2008 года произошел вооруженный грузино - югоосетинский конфликт после того, как грузинские войска предприняли попытку взять под контроль Цхинвали. Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан, а также своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские войска отступили. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.