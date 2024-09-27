Санду подписала указ об отставке командующего армией Охладчука

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке начальника Главного штаба и командующего Национальной армией бригадного генерала Эдуарда Охладчука.

"Бригадный генерал Эдуард Охладчук освобождается от должности начальника Главного штаба и командующего Национальной армией", - говорится в документе на сайте главы государства.

Ранее его отставку утвердили на заседании правительства 18 сентября.

Охладчук - кадровый военный, окончил в 1991 году Нижегородское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны, а затем Военный колледж в Румынии и Международный колледж исследований в области безопасности имени Джорджа К. Маршалла в США. Он был назначен на должность 8 ноября 2021 года после прихода к власти Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. На этом посту сменил генерала Игоря Горгана, который после публикаций в СМИ был обвинен в сотрудничестве с российской разведкой и лишен госнаград по указу Санду. Генерал обвинения отклонил и обжаловал решение президента в суде.

Охладчук известен как сторонник сближения Молдавии с НАТО и перевооружения армии по стандартам альянса с помощью западных стран. По его словам, Молдавия не только пользуется помощью западных партнеров, но хочет внести свой вклад в поддержание безопасности в регионе. Генерал назвал критику оппозиции, выступающей против такого курса, "частью гибридной войны со стороны России". Он выступал с утверждением, что российские военные якобы "незаконно находятся на территории Приднестровья".