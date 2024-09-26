Лукашенко предрек вооруженное восстание против него

Белорусской оппозиции на Западе дадут деньги на вооруженное восстание против нынешнего президента республики Александра Лукашенко. Об этом заявил сам глава государства, передает ТАСС.

Лукашенко рассказал о сложных временах из-за предстоящих выборов президента республики в 2025 году. Причина состоит в готовящемся вооруженном восстании белорусской оппозиции, финансируемой с Запада, указал он.

По словам Лукашенко, белорусская оппозиция является непопулярной.

«Поэтому им сказали: "Ребята, болтовня — это хорошо, продолжайте. На это денег вот столько, а все остальное — на более эффективную борьбу, на вооруженное восстание"», — объяснил президент.

Лукашенко поручил создать народное ополчение

Ранее в Белоруссии признали террористическим полк имени Кастуся Калиновского, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины. Представители вооруженного формирования используют ту же символику, что и белорусская оппозиция в эмиграции.