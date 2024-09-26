Премьер Грузии обратился к населению Абхазии и Южной Осетии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом жить в едином грузинском государстве, передает Первый канал грузинского телевидения.

«Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу, и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии», — заявил Кобахидзе во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, Грузии необходимо восстановить в стране все разрушенные мосты, а население Абхазии и Южной Осетии будет «приветствоваться с открытым сердцем».

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Ранее стало известно, что Кобахидзе в последний момент исключили из списка приглашенных иностранных лидеров на прием к президенту Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдену из-за риторики грузинского правительства в последнее время.