Трамп пригрозил разнести Иран «в пух и прах»

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что за недавними покушениями на него стоит Иран и пообещал, что, если победит на выборах и во время его президентства какая-то страна будет угрожать кандидату в американские лидеры, то он разнесет ее «в пух и прах». Об этом сообщает Reuters.

© Zuma / ТАСС

В агентстве отметили, что свое заявление Трамп сделал на предвыборном митинге после того, как разведка США сообщила о «реальных угрозах со стороны Ирана убить его». При этом ФБР, которое расследует покушения на республиканца, не делало официальных заявлений о причастности Ирана или какой-либо другой страны ни к одному из покушений на Трампа.

«На мою жизнь было совершено два покушения, о которых нам известно, и они могут быть связаны с Ираном, а могут и не быть, я точно не знаю. Но если бы я был президентом, то сообщил бы угрожающей кандидату в президенты стране, в данном случае Ирану, что, если вы сделаете что-нибудь, чтобы навредить этому человеку, мы разнесем ваши крупнейшие города и саму страну в пух и прах», — заявил на митинге Трамп.

Также республиканца возмутило, что, прибывший в США для участия в Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Ирана Масуд Пезешкиан находится под защитой американских правоохранительных органов.

«На этой неделе в нашей стране находится президент Ирана, его охраняют наши силы безопасности, хотя он угрожает бывшему президенту США и ведущему кандидату на пост следующего главы Соединенных Штатов. Безусловно, странное стечение обстоятельств», — заявил Трамп.

Напомним, что первое покушение на республиканца было совершено 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании, он был ранен в ухо. Вторая попытка произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Трамп не пострадал.