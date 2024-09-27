Эксперты предупредили о проблемах с отоплением зимой на Украине

Жителей Украины ждет сложная зима с отсутствием отопления и света по пять-шесть дней, с ежедневными отключениями электричества по 8-12 часов из-за разрушенной энергетической системы страны. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на экспертов.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что свет могут выключать на период от 8 до 12 часов, в зависимости от температуры воздуха и времени суток. При этом он указал, что самая сложная ситуация с электроснабжением будет в областях, рядом с которыми идут боевые действия. Эксперт уточнил, что речь идет о Сумской и Харьковской областях, также прогнозируются длительные отключения в Днепре, Киеве и Одессе.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко указал, что, если будут повреждены подстанции, произойдет нештатная остановка атомных электростанций, что спровоцирует уже длительные отключения света.

"Учитывая, насколько разрушена наша энергосистема, а именно то, что у нас нет запаса генерации, 2-3 дня без света, которые могли быть в 2022-2023 годах, теперь могут превратиться в 5-6 дней без света и тепла", - объяснил эксперт.

Украина весной потеряла гигантский объем генерации энергии. В конце июня член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк заявлял, что гражданам следует подыскивать дома, которые они смогут сами отапливать.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Иван Плачков также прогнозировал, что отопительный сезон станет для страны катастрофой, и советовал гражданам искать знакомых в селах, где дома топят дровами. Руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип заявлял, что отключения электроэнергии на 8-10 часов в сутки на Украине в осенне-зимний период будут уже при нулевой температуре, а если будет минус 10 градусов, то света может не быть и по 18 часов.