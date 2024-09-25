В Венгрии ответили на сообщения о причастности к взрывам пейджеров в Ливане

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал фейковыми сообщения о якобы причастности венгерской компании к взрывам пейджеров в Ливане. Об этом сообщил портал Telex.

По его информации, глава внешнеполитического ведомства заявил, что "Венгрия никоим образом не причастна к поставкам смертоносных устройств, и это не более чем теория заговора".

Министр добавил, что венгерские спецслужбы расследуют это дело, но "пока не находят доказательств оперативной деятельности властей другой страны на территории Венгрии".

Ранее Telex выступил с утверждением, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры могли быть закуплены у тайваньской Gold Apollo болгарской компанией Norta Global, а не венгерской BAC Consulting. По его информации, зарегистрированная в Будапеште BAC Consulting выступала только в качестве посредника, заключившего соглашение с тайваньской фирмой, а непосредственно закупками пейджеров занималась компания из Софии. Telex утверждает, что Norta Global "организовала доставку и продала" пейджеры шиитскому движению "Хезболлах". Таким образом, как передавал портал, эти устройства "никогда не находились в Венгрии". Издание также указывало, что болгарская компания была основана в 2022 году и принадлежит неназванному гражданину Норвегии. Она занимается "управлением проектами, но ничего не производит". По ее адресу, как отмечал портал, зарегистрировано еще 196 компаний.

17 и 18 сентября в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи. В первый день большое количество пейджеров сдетонировало практически одновременно в разных районах страны. По данным Минздрава республики, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе 2 ребенка, в больницы доставлены более 2 тыс. раненых. На следующий день в нескольких районах Ливана взорвались рации, телефоны и другие схожие устройства. В результате повторной атаки погибли 25 человек, более 600 пострадали.