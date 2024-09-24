Байден заявил о наступлении переломной точки мировой истории

Президент США Джо Байден заявил о необходимости объединить международное сообщество в условиях наступления "новой переломной точки мировой истории" во время своей четвертой и последней речи в качестве американского лидера с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на ее 79-й сессии.

В своей речи Байден призвал страны объединиться на фоне украинского кризиса, обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке и других вызовов.

"Наша задача, наше испытание - убедиться, что силы, удерживающие нас вместе, сильнее тех, которые нас разъединяют", - сказал глава государства.

"Я искренне верю, что мы находимся в новой переломной точке мировой истории. Но выбор, который мы сделаем сегодня, определит наше будущее на десятилетия вперед", - добавил он.

Конфликт на Украине

Говоря о проводимой Россией СВО, Байден выразил надежду, что Запад не устанет поддерживать Украину, которая, по его словам, в противном случае может перестать существовать. Согласно озвученной им позиции, Запад "не прекратит поддерживать Украину, пока она не добьется справедливого и устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН".

Президент в очередной раз обратился к странам с просьбой оказать помощь Киеву. Он сказал, что мир "не может отвести взгляда" от происходящего на Украине, поскольку СВО продолжается уже третий год.

Тем не менее, как подчеркивает газета The New York Times (NYT), остается неясным, совпадают ли в полной мере позиции Вашингтона и Киева по вопросу урегулирования конфликта, который серьезно повлиял на президентство демократа.

Ближний Восток и другие вызовы

Президент США также вновь подчеркнул необходимость того, чтобы стороны палестино-израильского конфликта пришли к заключению мирного соглашения. Он выразил уверенность в достижении дипломатического урегулирования обостряющегося конфликта Израиля и Ливана.

Байден добавил, что ситуация в секторе Газа - это "не единственный конфликт, который заслуживает негодования". Он напомнил о "кровавой гражданской войне" в Судане, которая, по его словам, привела "к одному из худших в мире гуманитарных кризисов".

В своей речи Байден перечислил и другие вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество. Он затронул вопросы климатического кризиса, укрепления систем оказания гуманитарной помощи в охваченных конфликтами уголках мира, а также применения таких новых технологий, как искусственный интеллект. Кроме того, президент поставил в заслугу своей администрации прекращение распространения нового коронавируса, хотя меры по борьбе с ним принимали не только США, но и все международное сообщество.

"Мы позаботились о том, чтобы COVID-19 больше не контролировал нашу жизнь", - утверждал Байден.

Наследие демократа

В завершение своей речи он объяснил принятое летом решение выйти из президентской гонки и не добиваться переизбрания.

"Давайте никогда не забывать, что некоторые моменты важнее, чем пребывание у власти. Именно народ имеет наибольшее значение. <...> Мы здесь для того, чтобы служить людям, а не наоборот", - сказал 81-летний президент.

Для Байдена эта речь на ГА ООН стала своего рода прощальной. Как напомнила NYT, в своем первом выступлении на посту президента с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году демократ заявил, что не желает начала новой холодной войны.

Байден обсудит с Зеленским снятие запрета на удары вглубь РФ

Сейчас, когда она в самом разгаре, продолжает издание, американский лидер не говорит о существенных разногласиях в мире, о противостоянии автократии и демократии, то есть о темах, которые он раньше постоянно поднимал. Вместо них он перечислил кризисы, с которыми сталкивается международное сообщество, а также меры, которые Вашингтон принимает в связи с этим. Президент, по мнению газеты, знает, что у него мало времени, всего несколько месяцев, чтобы попытаться справиться с серьезными мировыми кризисами, а также понимает, что его позиция по созданию глобальных альянсов будет отвергнута, если на ноябрьских выборах в США одержит победу кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Телекомпания ABC при этом считает, что Байден оставляет после себя "спорное наследие" в связи со множеством международных конфликтов, урегулирование которых далеко до завершения. Телекомпания также подвергла нынешнюю вашингтонскую администрацию критике за то, что она так и не смогла разрешить кризисы на Украине и Ближнем Востоке.