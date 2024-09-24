Эрдоган заявил о правах Турции на континентальный шельф Кипра

Турция является ключевым игроком в Восточном Средиземноморье и имеет права на часть континентального шельфа Кипра. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Ключевая роль Турции, страны с самой длинной береговой линией в Восточном Средиземноморье, в этом регионе неоспорима. Турция имеет права на установленный континентальный шельф к северу и западу от острова Кипр, а турки-киприоты имеют эти права на зону вокруг всего острова", - заявил Эрдоган.

Он напомнил, что "прошло 50 лет с момента проведения [Турцией в 1974 году] кипрской миротворческой операции и 61 год с момента появления кипрского вопроса в результате узурпации государства-партнера греками-киприотами".

"С того дня и на данный момент на острове в основном царят мир и спокойствие. Именно турки-киприоты и Турция всегда демонстрировали искреннее желание добиться постоянного и устойчивого решения кипрского вопроса. Федеративная модель теперь полностью утратила свою актуальность", - указал Эрдоган.

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Он пояснил, что "на острове есть два отдельных государства и два отдельных народа".