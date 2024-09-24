Лукашенко поручил создать народное ополчение

В Белоруссии создадут народное ополчение в структуре министерства обороны республики. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время визита на Обуз-Лесновский полигон. Lenta.ru

«Я давно уже говорил: мы компактная, небольшая по численности населения страна. Мы не Россия, тем более не Китай, не Индия и не блок НАТО. Мы не можем по своим экономическим возможностям содержать такую армию, которая нужна для войны, поэтому надо приспосабливаться», - сказал Лукашенко. По его словам, оборонять государство призваны вооруженные силы, но при необходимости будет оперативно организована территориальная оборона и народное ополчение. ТАСС

Ранее Лукашенко заявил о необходимости готовиться к войне, с целью ее избежания. Российская газета