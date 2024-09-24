Премьер Грузии провел встречу с генсеком ООН

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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Об этом сообщает пресс-служба грузинского кабмина.

«На встрече особое внимание было уделено важности мира. Был отмечен вклад Грузии в обеспечение мира и стабильности в регионе», — сказано в сообщении.

Стороны провели встречу в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США. Кобахидзе также поблагодарил генсека организации за длительную поддержку Тбилиси. Кроме того, премьер Грузии и Гутерриш отметили, что необходимо объединить усилия международного сообщества для преодоления вызовов.

Ранее стало известно, что Кобахидзе во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН может анонсировать договор о ненападении с Абхазией и Южной Осетией.