Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций против России и Белоруссии.

«Эти новые санкции направлены против пяти лиц и шести организаций», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, передаёт РИА Новости.

Ранее заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон намерен ещё сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объём поставок нефти на мировой рынок и её транспортировку.