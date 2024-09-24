Суд в Аргентине постановил объявить Мадуро в международный розыск

Суд аргентинской столицы постановил объявить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в международный розыск из-за обвинений в якобы имевших место случаях нарушения прав человека. Об этом сообщила газета La Nacion.

Члены суда решили удовлетворить запрос аргентинских прокуроров, которые получили жалобу от неправительственной организации "Аргентинский форум по защите демократии", обвинившей венесуэльского лидера в преступлениях против человечности. Аргентинский суд посчитал, что подобные обвинения относятся к универсальной юрисдикции, поэтому он уполномочен объявить Мадуро в розыск.

"Необходимо постановить незамедлительное задержание посредством Интерпола Николаса Мадуро Мороса и [главы МВД] Диосдадо Кабельо с целью их экстрадиции в Аргентину", - приводит издание выдержку из постановления судей.

В июле МИД Аргентины сообщил, что правительство страны решило вновь поддержать поданную в Международный уголовный суд (МУС) жалобу на администрацию Мадуро. В сентябре 2018 года Аргентина, Канада, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили обратились в МУС с требованием начать расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле. Жалоба была подана после волны протестов, которые несколько месяцев сотрясали страну в 2017 году. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы.

В 2021 году правительство экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса отозвало свою подпись под жалобой. В том же году прокуратура МУС завершила предварительное изучение ситуации и приняла решение открыть полноценное расследование. Вслед за этим Венесуэла попросила прокурора приостановить расследование с учетом следственных действий, проводимых национальными властями. Однако в июне 2023 года расследование было возобновлено по требованию прокуратуры. Она сочла, что Венесуэла не прилагает достаточно усилий для проведения внутреннего расследования.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% сограждан, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа - 43,18%. Один из лидеров оппозиции - Мария Корина Мачадо - в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах. На следующий день в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. По данным властей Венесуэлы, за поджоги и другие правонарушения были задержаны более 2 200 участников беспорядков.