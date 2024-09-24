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Суд в Аргентине постановил объявить Мадуро в международный розыск

Суд аргентинской столицы постановил объявить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в международный розыск из-за обвинений в якобы имевших место случаях нарушения прав человека. Об этом сообщила газета La Nacion.

Суд в Аргентине постановил объявить Мадуро в международный розыск
© РИА Новости

Члены суда решили удовлетворить запрос аргентинских прокуроров, которые получили жалобу от неправительственной организации "Аргентинский форум по защите демократии", обвинившей венесуэльского лидера в преступлениях против человечности. Аргентинский суд посчитал, что подобные обвинения относятся к универсальной юрисдикции, поэтому он уполномочен объявить Мадуро в розыск.

"Необходимо постановить незамедлительное задержание посредством Интерпола Николаса Мадуро Мороса и [главы МВД] Диосдадо Кабельо с целью их экстрадиции в Аргентину", - приводит издание выдержку из постановления судей.

В июле МИД Аргентины сообщил, что правительство страны решило вновь поддержать поданную в Международный уголовный суд (МУС) жалобу на администрацию Мадуро. В сентябре 2018 года Аргентина, Канада, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили обратились в МУС с требованием начать расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле. Жалоба была подана после волны протестов, которые несколько месяцев сотрясали страну в 2017 году. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы.

В 2021 году правительство экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса отозвало свою подпись под жалобой. В том же году прокуратура МУС завершила предварительное изучение ситуации и приняла решение открыть полноценное расследование. Вслед за этим Венесуэла попросила прокурора приостановить расследование с учетом следственных действий, проводимых национальными властями. Однако в июне 2023 года расследование было возобновлено по требованию прокуратуры. Она сочла, что Венесуэла не прилагает достаточно усилий для проведения внутреннего расследования.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% сограждан, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа - 43,18%. Один из лидеров оппозиции - Мария Корина Мачадо - в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах. На следующий день в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. По данным властей Венесуэлы, за поджоги и другие правонарушения были задержаны более 2 200 участников беспорядков.

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