Ближайшие месяцы станут для Украины решающими, заявил Владимир Зеленский на вручении награды Американской академии достижений.

Как утверждал Зеленский, зачитывая речь за трибуной, остаётся всё меньше времени, чтобы определить, каким будет результат конфликта, «но сделать это должна Украина».

«Следующие несколько месяцев будут решающими», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима вновь заявил, что у него есть «план победы», который будет представлен властям Соединённых Штатов.

Как считает президент Чехии Петр Павел, властям в Киеве пора начать смотреть на свои цели в борьбе с Россией более реалистично и принять тот факт, что часть территорий останется за Москвой.

Названы причины поездки Зеленского в США

По сообщениям The Times, «ключевые пункты» так называемого «плана победы» Владимира Зеленского, который он намерен представить администрации США, включают предоставление Украине «западных гарантий безопасности», продолжение попыток вторжения ВСУ в Курскую область, предоставление украинской армии западных современных видов вооружения и международную финансовую помощь.