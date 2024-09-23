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Зеленский: ближайшие месяцы станут для Украины решающими

Ближайшие месяцы станут для Украины решающими, заявил Владимир Зеленский на вручении награды Американской академии достижений.

Зеленский заявил, что ближайшие месяцы станут для Украины решающими
© globallookpress.com

Как утверждал Зеленский, зачитывая речь за трибуной, остаётся всё меньше времени, чтобы определить, каким будет результат конфликта, «но сделать это должна Украина».

«Следующие несколько месяцев будут решающими», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима вновь заявил, что у него есть «план победы», который будет представлен властям Соединённых Штатов.

Как считает президент Чехии Петр Павел, властям в Киеве пора начать смотреть на свои цели в борьбе с Россией более реалистично и принять тот факт, что часть территорий останется за Москвой.

Названы причины поездки Зеленского в США

По сообщениям The Times, «ключевые пункты» так называемого «плана победы» Владимира Зеленского, который он намерен представить администрации США, включают предоставление Украине «западных гарантий безопасности», продолжение попыток вторжения ВСУ в Курскую область, предоставление украинской армии западных современных видов вооружения и международную финансовую помощь.

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