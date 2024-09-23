Азербайджан отозвал посла в России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал с должности посла в России Полада Бюльбюль оглы. Об этом передает ТАСС.

Как сообщается, Алиев подписал распоряжение об освобождении посла от должности. Сообщение появилось в ходе выступления азербайджанского президента на первом заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Бюльбюль оглы занимал должность посла в России с 2006 года. До этого он также занимал должность министра культуры Азербайджана.

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18 августа Бюльбюль оглы заявил о завершении дипмиссии в Москве после 18,5 лет работы. Он отметил, что хотел бы представлять родную Шушу, а также жителей региона в парламенте Азербайджана.