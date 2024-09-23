Аудиенции Папы Римского отменили

87-летний Папа Римский Франциск испытывает проблемы со здоровьем, поэтому все его аудиенции, запланированные на 23 сентября, отменены.

Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"Из-за легкого недомогания в качестве меры предосторожности, учитывая предстоящую поездку, запланированные на сегодня папские аудиенции отменяются", - говорится в сообщении.

Чуть более недели назад понтифик вернулся из своего самого продолжительного зарубежного турне по странам Юго-Восточной Азии и Океании. В конце недели он должен отправиться в Бельгию и Люксембург.