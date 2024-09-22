В Германии прогремел третий взрыв за неделю

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии произошел третий за неделю взрыв, сообщает портал T-Online.

По его данным, утром 22 сентября взрывное устройство сдетонировало перед частным домом в Вахтберг-Адендорфе, расположенном примерно в 15 км к югу от Бонна. При этом была повреждена дверь дома, других повреждений и пострадавших нет.

Телеканал ARD уточнил, что полиция использовала вертолет для того, чтобы обследовать местность рядом с домом, но не смогла выйти на след подозреваемых. 11 сентября перед этим же частным домом взорвали петарду.

«Я не боюсь, но у меня странное ощущение, что это произошло здесь. Это не Кельн, это просто Адендорф», — прокомментировал инцидент местный житель Дитмар Хергартен.

На этой неделе в Кельне произошли два взрыва. 16 сентября взрывное устройство сдетонировало у ночного клуба Vanity Club Cologne, а спустя два дня — у магазина одежды в центре города.

Издание Bild связало эти инциденты с контрабандой наркотиков марокканских группировок, действующих в Нидерландах: такие подрывы — их характерный метод устрашения.