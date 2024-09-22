Генсек ООН оценил ситуацию в мире

Конфликты в мире, от Ближнего Востока до Украины и Судана, множатся и бушуют, конца им не видно, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, мировой системе коллективной безопасности угрожают геополитические разногласия. Гутерриш добавил, что ресурсы, которые могли бы принести возможности и надежду, вкладываются в разрушения.

Генсек организации также призвал к реформе Совета Безопасности ООН, который «потерял авторитет».

До этого стало известно, что повышенные меры безопасности были введены в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в преддверии открытия Саммита будущего.

79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) стартовала в Нью-Йорке 10 сентября. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. В ходе нее впервые состоится «Саммит будущего», на котором обсудят вопросы мира и глобальной безопасности. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.