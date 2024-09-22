Зеленского уличили во лжи о потерях ВСУ

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский специально скрывает настоящее число погибших солдат в ходе конфликта с Россией. Об этом она написала в социальной сети X.

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Панченко уличила Зеленского во лжи о потерях ВСУ и отметила, что он никогда не раскроет достоверные данные.

«Зеленский лжет о количестве погибших военнослужащих ВСУ. Он говорит, что их гораздо меньше 80 тысяч! Но он никогда не скажет нам точное число», — возмутилась она.

Зеленский отправляется в США. С кем он встретится и чего хочет добиться в ходе визита?

Журналистка добавила, что украинский лидер скрывает настоящее число погибших солдат для создания иллюзии более благоприятной обстановки в рядах ВСУ.

Ранее Зеленский подтвердил крупные потери в результате удара по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Он уточнил, что под ракетный удар также попало одно из зданий Института связи.