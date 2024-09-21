Владимир Зеленский хочет, чтобы его «план победы» был реализован до ухода президента США Джо Байдена со своего поста после ноябрьских выборов в Штатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую газету Financial Times.

«Он подчеркнул, что план необходимо реализовать до того, как Байден уйдет с поста в январе», — пишет газета.

Ранее Зеленский заявил, что подготовил так называемый «план победы Украины». По его словам, он содержит «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем».

В сентябре он собирается показать план Байдену, а также Харрис и Трампу.

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На этой неделе в Госдуме заявили, что так называемый «план победы» Зеленского не имеет ничего общего с реальными шагами по урегулированию конфликта. Таким способом Киев пытается «отвлечь внимание аудитории от происходящего на фронтах».