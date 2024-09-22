Новым президентом Шри-Ланки стал марксист

Лидер оппозиционного альянса «Национальная народная власть» Анура Кумара Диссанаяке стал новым президентом Шри-Ланки. Об этом сообщает Adaderana со ссылкой на данные избирательной комиссии.

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55-летний Диссанаяке победил на президентских выборах, набрав 42,31 процента голосов. Итог был объявлен после пересчета голосов: в первом туре никто из кандидатов не смог набрать больше 50 процентов. Его ближайший соперник Саджит Премадас из партии «Объединенная национальная сила» занял второе место, а действующий президент Ранил Викрамасингхе оказался на третьей позиции.

На выборах лидер оппозиции Диссанаяке представлял партию марксистов. Она традиционно выступала за снижение налогов, более закрытую экономическую политику и борьбу с коррупцией. Диссанаяке обещал преодолеть продовольственный кризис в стране, а также привлечь инвестиции в сферу образования и здравоохранения. Его активно поддерживали студенты, учителя и рабочий класс. Ожидается, что инаугурация нового президента состоится 23 сентября.

Отмечается, что прошедшие выборы стали первыми после кризиса, в котором Шри-Ланка оказалась в 2022 году. Тогда экономика страны столкнулась с жесткой нехваткой иностранной валюты, из-за чего не могла импортировать предметы первой необходимости. Начались протесты. Бывший в тот период президентом Готабая Раджапакса подал в отставку, и его место занял премьер-министр.