В двух украинских городах произошли взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области и Миргороде Полтавской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал ТСН.

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Отмечается, что в Днепропетровской области с 1:59 по московскому времени звучала воздушная тревога.

Ранее мощный взрыв произошел в областном центре. Также сирены были слышны в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях страны.

Взрыв прогремел в пригороде Киева

20 сентября стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области. Уточнялось, что взрывы повредили объекты в селе Хмелевка. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога.