Глава МИД Венесуэлы сообщил о встрече с послом России в Каракасе

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил о встрече с главой российской дипмиссии в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Мы провели встречу с послом России в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым с целью укрепления нашего политического альянса и продвижения экономического сотрудничества в рамках новой многополярной динамики», — уточнил Хиль.

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В начале года российский дипломат заявлял, что РФ рассчитывает юридически оформить двустороннее стратегическое партнерство с Венесуэлой. По словам Мелик-Багдасарова, в Москве ценят проверенные временем отношения с дружественными странами.

Ранее Европейский парламент призвал Евросоюз запросить ордер на арест президента Венесуэлы Наколаса Мадуро и признать главой государства лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

7 сентября Министерство иностранных дел Аргентины обратилось к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с просьбой выдать ордер на арест Мадуро. По мнению внешнеполитического ведомства, ситуация в Боливарианской республике «продолжает ухудшаться», а действия властей страны можно рассматривать как «преступления против человечности».

В свою очередь, прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея и его сестры Карины Милей, которая занимает пост генсекретаря администрации главы государства.