В Грузии выступили с антироссийским заявлением из-за решения Тбилиси по осетинам

Постоянный представитель ЕС в Грузии Павел Херчински антироссийским заявлением отреагировал на готовность Тбилиси извиниться перед осетинами за войну-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«За теми разрушениями, которые сейчас мы видим на Украине и видели в Грузии в 2008 году, стоит Россия», – заявил он журналистам.

Дипломат также обвинил Россию в «разрушениях в разных местах Земли, включая Сирию и ЦАР».

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По словам Павла Херчинского, Евросоюз поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии, а Россия «хочет хаоса и дестабилизации».

Он напомнил, что наблюдатели ЕС после войны 2008 года находятся в Грузии, в том числе «на местах поддерживают местное население, страдающее от «российской оккупации».

Ранее почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил, что грузины могут извиниться перед осетинами для урегулирования конфликта, в котором он обвинил внешние силы и действовавший по их указанию режим экс-президента Михаила Саакашвили.