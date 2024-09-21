Столтенберг предостерег ЕС от соперничества с НАТО

Планы Европейского союза создать силы быстрого реагирования встретили критику со стороны уходящего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, которые приводит газета Financial Times, создание европейских сил быстрого реагирования может усугубить существующую проблему нехватки людских ресурсов в альянсе.

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Столтенберг расстроился из-за помощи НАТО Украине

«Я приветствую более активные усилия ЕС в области обороны, если они не предпринимаются таким образом, что это приводит к дублированию или конкуренции. ЕС не должен начать создавать альтернативные оборонные структуры...» — заявил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что тратить 2% ВВП на оборону в странах — участницах альянса в текущих условиях уже недостаточно.