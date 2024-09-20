В Одессе назвали пропагандой видео с силовой мобилизацией

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер назвал законными задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) граждан на улицах, а видео с силовой мобилизацией одесситов - пропагандой. Слова Кипера приводит украинское издание "Страна".

© Газета.Ru

"Если бы все было так незаконно, как это показывают, (это - прим. ред.) для того, чтобы, наверное, опорочить ТЦК. Я не говорю, что там все святые, мы видим много других видео. Но это тоже пропаганда", - подчеркнул он.

По словам Кипера, в большинстве случаев применение силы сотрудниками украинских военкоматов законно, так как мужчины призывного возраста находились в розыске как уклонисты.

19 сентября сообщалось, что сотрудники военкомата мобилизовали весь технический персонал одной из театральных трупп в Ужгороде на западе Украины за сутки до спектакля.