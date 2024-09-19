Финляндия отказала ЕС в просьбе принять пациентов из Газы

Финляндия отказалась принять пациентов из Газы, сославшись на оказание помощи украинцам. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

В мае Европейская комиссия (ЕК) направила странам ЕС просьбу принять тяжелораненых пациентов из сектора Газа.

По данным Министерства социального обеспечения и здравоохранения Финляндии, страна пока не ответила на просьбу ЕК, так как "у нее нет необходимых ресурсов для удовлетворения запросов на эвакуацию пациентов".

Ведомство также уточнило, что ресурсы Финляндии ограничены и она "решила в вопросах эвакуации пациентов приоритетным сделать оказание помощи Украине".

По данным Yle, о готовности принять раненых палестинцев из Газы заявили Бельгия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Румыния и Словакия. Кроме того, Норвегия примет 20 пациентов.