Лукашенко описал выборы в СНГ фразой «поле боя»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в странах СНГ полем боя во время встречи с представителями иностранных Центральных избирательных комиссий (ЦИК). Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».

© Lenta.ru

Глава республики заявил, что предвыборные кампании в странах СНГ уже давно перестали быть сугубо технической процедурой. По его словам, они превратились в поле боя, на котором главным действующим лицом являются органы ЦИК.

Ранее Александр Лушканеко заявил, что белорусская оппозиция за рубежом хочет «взбаламутить» общество перед выборами президента республики в 2025 году.