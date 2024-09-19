Совет ЕС утвердил предложенный фон дер Ляйен список еврокомиссаров

Совет ЕС утвердил предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен список еврокомиссаров на следующие пять лет. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня совет по общему согласию с избранным президентом Еврокомиссии одобрил список лиц, которых она предлагает для назначения членами Еврокомиссии на срок до 31 октября 2029 года", - отмечается в заявлении. Фон дер Ляйен во вторник представила имена и портфолио новых еврокомиссаров. Теперь их кандидатуры должен одобрить Европарламент, после чего, как ожидается, с 1 ноября новый состав Еврокомиссии сможет начать работу.-