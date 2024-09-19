Кустурица заявил о желании конкретных лиц обогатиться на украинском конфликте
Конфликт на Украине обусловлен тем, что конкретные лица имеют желание обогатиться на нем. Такое мнение выразил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на премьере документального фильма "Люди Христовы. Наше время", рассказывающего о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевских властей, сообщает корреспондент ТАСС.
"Эта война уже продана, но я задаюсь вопросом, кто выставил такую высокую цену, которую заплатили украинцы, кто с этого соберет дивиденды? Кто в действительности является тем выгодополучателем, кто получает долю с этого?" - обратился Кустурица к собравшимся.
"Украина, когда речь идет о Боге, уже потеряна, им удалось его временно изолировать. Но в Сербии, как мне кажется, наши "партнеры" и "друзья", как бы ни называли их политики, стараются убить в нас Бога "мягкой силой", но она невероятно окрепла после демонстрации открытия Олимпийских игр, и этот фильм должен быть обязательным к просмотру во всех школах", - указал он.
Епископ Бачский Сербской православной церкви Ириней, который являлся одним из героев фильма, заявил на премьере, что президент Украины Владимир Зеленский является "несчастным, который изображает главу государства, у которого нет никакой веры". "Никто и никогда не пытался запретить Церковь как таковую, но он это совершил", - заявил епископ, добавив, что действия Зеленского подверглись осуждению и в Ватикане.
Премьера фильма "Люди Христовы. Наше время" состоялась в Белграде, Патриарх Сербский Порфирий благословил всех гостей перед началом мероприятия.
Презентация документальной картины собрала полный зал в Югославской кинотеке. Первыми зрителями проекта, в котором принял участие Кустурица, а сценаристом и режиссером выступил один из основателей югославской киношколы Йован Маркович, стали депутаты сербского парламента, культурные, духовные и общественные деятели из разных стран.
В создании фильма также приняли участие итальянский православный священник, философ и поэт из Генуи Марио Сельвини и епископ Ириней, все они также сами снялись в картине. Над проектом работали доктор философии, преподаватель Кембриджского Университета Великобритании Вукан Маркович и продюсер молодежных музыкальных проектов уроженец Донбасса Юрий Бардаш. В рамках проекта о происходящем на Украине рассказывали сами украинцы. Руслан Калинчук - уроженец Ивано-Франковска, православный миссионер, философ и литератор раскрыл перед зрителями исторические и духовные предпосылки событий вокруг УПЦ, а священник Николай Могильный из Киева рассказал о происходящем в православной жизни Украины.