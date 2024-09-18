Кулеба после отставки хотел стать послом Украины в Лондоне

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после отставки хотел стать послом в Великобритании. Об этом сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники.

Согласно их информации, экс-глава МИД уже фактически не работал в кабмине последние два месяца. По их сведениям, назначение послом в Лондоне экс-главкома ВСУ Валерия Залужного Кулеба воспринял как "недружественный по отношению к нему шаг". При этом источники издания утверждают, что экс-глава МИД отказался от должности посла Украины в Брюсселе, где также работает представительство страны при ЕС и НАТО.

Верховная рада утвердила отставку Кулебы 5 сентября во время масштабных перестановок в кабмине. О причинах такого решения не сообщил ни сам Кулеба, ни президент страны Владимир Зеленский. Экс-глава МИД не пришел ни на заседание профильного комитета Рады, когда там обсуждали его отставку, ни на пленарное заседание парламента, на котором утвердили его заявление об уходе с поста министра. Все это породило множество предположений о том, что Кулеба не хотел уходить в отставку и что за этим решением мог стоять глава офиса президента Андрей Ермак. По другим версиям, озвученным, в частности, британской Financial Times, увольнение главы МИД готовилось больше года, а сам он пытался сохранить за собой должность.

О возможных новых назначениях Кулебы пока не сообщалось. Сам экс-глава МИД после отставки опубликовал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) два поста из поездок в Полтавскую область и Луцк, в которых никак не прокомментировал свои дальнейшие планы.