Байден выступит на Генассамблее ООН 24 сентября

Президент США Джо Байден 24 сентября выступит на неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Байден направится в Нью-Йорк, чтобы 23-25 сентября принять участие в неделе высокого уровня ГА ООН.

"Помимо выступления на Генеральной Ассамблее 24 сентября, президент Байден проведет встречи с мировыми лидерами, чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с угрозами международному миру и безопасности, обеспечении глобального процветания и защите прав человека", - говорится в заявлении.

Главным событием 79-й сессии ГА ООН традиционно станет неделя высокого уровня, дискуссии на ее полях пройдут с 24 по 30 сентября с перерывом 29 сентября. На нее, как ожидается, прибудут десятки министров и лидеров государств. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого с трибуны Генеральной Ассамблеи запланировано на 28 сентября.