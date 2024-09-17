Премьер Литвы обратилась с призывом к странам ЕС

Странам Евросоюза следует построить собственную систему обороны, прекратить полагаться на гарантии безопасности со стороны США, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Глава правительства отметила, что в дальнейшем многое будет зависеть от того, кто войдет в команду будущего президента Соединенных Штатов.

По ее словам, Литва разделяет идеи по вопросам безопасности, озвученные 45-м президентом США Дональдом Трампом.

«В частности, когда он осудил тот факт, что Европа слишком долго пользовалась американскими гарантиями безопасности — это жестко, но справедливо. Евросоюз абсолютно точно должен самостоятельно заняться вопросом своей обороны и построить оборонную промышленность», — подчеркнула Шимоните.

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Вместе с тем, отметила премьер, кто бы ни стал новым хозяином Овального кабинета, он должен будет считать Европу значимой частью геополитики. В том случае, если США сосредоточатся на других регионах, это станет «подарком для России», констатировала она.