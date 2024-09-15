Король Великобритании Карл III обратился к своему младшему сыну, принцу Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Карл III публично поздравил принца Гарри с 40-летием. В честь дня рождения в официальном аккаунте королевской семьи в X появилось фото, на котором младший сын монарха был запечатлен в сером пиджаке и белой рубашке. По информации журналистов, кадр был сделан в 2018 году на мероприятии «Digital Docklands» в Дублине.

«Желаем герцогу Сассекскому счастливого 40-летия!» — гласит подпись под фото.

К поздравлениям также присоединились принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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До этого сообщалось, что принц Уильям якобы отказался поздравлять принца Гарри с 40-летием. Тем временем Карл III хотел бы лично высказать пожелания с днем рождения. 75-летний король собирался позвонить своему младшему сыну по видеосвязи в воскресенье днем по британскому времени, чтобы семья смогла поговорить, как только герцог Сассекский проснется в Калифорнии.

Стала известна дата возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

На днях источник The Sun заявил, что принц Гарри планирует поездку вместе со своими близкими друзьями после дня рождения. При этом Меган Маркл останется с детьми в Калифорнии. Предполагается, что младший сын короля Великобритании Карла III уедет в маленькое путешествие с товарищами после того, как отметит торжество с женой и пятилетним сыном Арчи и трехлетней дочерью Лилибет.