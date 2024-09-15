Узбекистан и Германия заключили соглашение в области миграции

Власти Узбекистана и Германии заключили соглашение в области миграции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«С удовлетворением отмечено подписание в ходе нынешнего визита соглашения в области трудовой миграции, направленного на организацию прозрачного и системного сотрудничества в этой сфере», — говорится в материале.

Кроме того, предложено разработать «дорожную карту» практического взаимодействия в подготовке и направлении специалистов из Узбекистана в ФРГ.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Германия прорабатывают проекты на €9 млрд.