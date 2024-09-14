Папа Римский раскритиковал Трампа и Харрис

Оба кандидата на пост президента США — Дональд Трамп и Камала Харрис — выступают «против жизни». Об этом заявил папа Римский Франциск, передает агентство ANSA.

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На вопрос о том, за какого из кандидатов он был бы готов проголосовать на выборах президента США, священнослужитель ответил: «Оба против жизни».

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«В современной политике обычно говорят, что не голосовать — это плохо. Нужно голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, та леди или тот джентльмен? Каждый по совести должен подумать», — сказал священнослужитель.

Он раскритиковал Трампа, призывающего выслать из страны всех мигрантов, тем самым лишая их возможности расти, работать и развиваться. Понтифик также подверг критике и Харрис, которая, в свою очередь, выступает за аборты, что также является грехом, поскольку, по словам Франциска, организм ребенка формируется уже спустя месяц после зачатия.

Ранее папа Римский осудил противников миграции и назвал их грешниками. В еженедельной проповеди понтифик призвал задуматься о людях, которые «пересекают моря и пустыни, чтобы достичь земли, где они смогут жить в мире и безопасности».