Welt: половина немецких проституток — украинки

В Германии увеличилось число проституток из Украины. Об этом сообщил социальный работник из Берлина.

«В борделях сейчас процентов 50 [украинских проституток], я бы сказала. Там много очень молодых женщин, приехавших сюда из-за военного конфликта», — рассказала соцработник изданию Welt.

Она подчеркнула, что ранее такого большого количества украинок среди работниц секс-индустрии не наблюдалось.

Соцработник также объяснил, что многие из приехавших женщин не осведомлены о своих правах в Германии и боятся обращаться за помощью в центры занятости из-за прошлого в проституции. Отсутствие жилья и обман со стороны мужчин, которые обещали им свое покровительство, вынуждают их искать прибежище в борделях.