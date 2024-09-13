Бывшие украинские министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и стратегических отраслей промышленности Александр Камышин выведены из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

Из документа также следует, что в состав СНБО включены новые главы МИД и Минстратегпрома Андрей Сибига и Герман Сметанин, а также вице-премьер-министр - министр юстиции Ольга Стефанишина.

5 сентября Верховная рада утвердила назначение девяти новых министров. Сибига, в прошлом работавший в офисе президента, стал главой МИД вместо Кулебы. Стефанишина назначена вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции и министром юстиции, Сметанин - министром по стратегическим отраслям промышленности вместо Камышина, Виталий Коваль - министром аграрной политики вместо Николая Сольского, Светлана Гринчук - министром защиты окружающей среды и природных ресурсов вместо Руслана Стрельца, Матвей Бедный - министром молодежи и спорта, Наталия Калмыкова - министром по делам ветеранов. Кроме того, работавший заместителем главы офиса президента Алексей Кулеба стал вице-премьером - министром развития общин и территорий. А кресло министра культуры отдали Николаю Точицкому, который до сих пор также являлся заместителем главы офиса президента. Также в отставку были отправлены вице-премьер Ирина Верещук, которая стала замглавы офиса президента, и министр юстиции Денис Малюська.

Экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров высказал мнение, что кадровые перестановки в правительстве не скажутся на реальной обстановке в стране.