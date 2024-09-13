Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным

Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп публично подверг критике нынешнего американского лидера Джо Байдена за его отказ поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

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Политик считает, что это необходимо для урегулирования конфликта вокруг Украины. Трамп заявил, что действующий президент США «не разговаривал с Путиным уже много лет».

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