Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным
Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп публично подверг критике нынешнего американского лидера Джо Байдена за его отказ поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Политик считает, что это необходимо для урегулирования конфликта вокруг Украины. Трамп заявил, что действующий президент США «не разговаривал с Путиным уже много лет».
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«Став президентом, я улажу этот вопрос», — отметил экс-президент, выступая на митинге своих сторонников в штате Аризона.