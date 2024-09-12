Лукашенко назвал виновных в обострении в Карабахе

Вина за события, происходившие в последние годы в Нагорном Карабахе, лежит на руководстве Армении. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Он отметил, что лично говорил властям Армении «отдать Азербайджану» Нагорный Карабах, особенно, учитывая, что Ереван признавал их «не своими».

«Но Армения решила не отдавать и воевать за них. То, что случилось в Карабахе — вина только руководства Армении», — сказал Лукашенко.

Также, по его словам, он призывал к мирному урегулированию проблемы между Ереваном и Баку, но премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил отказом, заявив, что будет «воевать».

Пашинян рассказал о предложенном Азербайджану мирном договоре

«Довоевались. И потом, чего сейчас обижаться на Россию или еще на нас? Пашинян же сам признал, что это территория Азербайджана. На кого обижаться? Кто тебя за язык тянул? Я говорю, похоже на нашего "друга" на юге. Ты же будь выдержанным человеком, ты руководишь древней цивилизацией, древней страной. Но вот, видите, захотелось на Запад, в Евросоюз», — добавил Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, «ни Минск, ни Ереван, ни Киев» не ждут в ЕС.