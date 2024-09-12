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Лукашенко обвинил Армению в событиях в Карабахе

Вина за события, происходившие в последние годы в Нагорном Карабахе, лежит на руководстве Армении. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Лукашенко назвал виновных в обострении в Карабахе
© РИА Новости

Он отметил, что лично говорил властям Армении «отдать Азербайджану» Нагорный Карабах, особенно, учитывая, что Ереван признавал их «не своими».

«Но Армения решила не отдавать и воевать за них. То, что случилось в Карабахе — вина только руководства Армении», — сказал Лукашенко.

Также, по его словам, он призывал к мирному урегулированию проблемы между Ереваном и Баку, но премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил отказом, заявив, что будет «воевать».

Пашинян рассказал о предложенном Азербайджану мирном договоре

«Довоевались. И потом, чего сейчас обижаться на Россию или еще на нас? Пашинян же сам признал, что это территория Азербайджана. На кого обижаться? Кто тебя за язык тянул? Я говорю, похоже на нашего "друга" на юге. Ты же будь выдержанным человеком, ты руководишь древней цивилизацией, древней страной. Но вот, видите, захотелось на Запад, в Евросоюз», — добавил Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, «ни Минск, ни Ереван, ни Киев» не ждут в ЕС.

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