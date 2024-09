Назван признак скорой «смерти» НАТО

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что НАТО распадется через 10 лет. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

По мнению Риттера, это произойдет из-за ставки Турции на Евразию. Такое заявление он сделал на фоне того, что Турция ранее подала заявку на полноценное вступление в БРИКС. Как считает Риттер, это решение является «смертью» НАТО. При этом он также добавил, что Евросоюз, который не принимает Турцию в свои ряды, распадется даже быстрее.

«Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадется менее чем через десять лет. <...> Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей, мы уходим с тонущего Титаника и садимся на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.